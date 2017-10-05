في تصريح فريد .. وزير داخلية تركيا : الوحدات الكردية تخطط للتسلل إلى تركيا عبر السواحل السورية !

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن “تنظيم بي كا كا الإرهابي تلجأ إلى أسلوب جديد للتسلل إلى تركيا انطلاقا من محافظة اللاذقية”.

وقال صويلو، خلال اجتماع في البرلمان التركي، إن التنظيم يحاول إيجاد طرق جديدة لتسلل مسلحيه إلى تركيا، بعد محاولتها التسلل عن طريق إيران وشمال العراق وعفرين.

وأكّد أن أنقرة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، وخاصة على الشريط الحدودي مع سوريا وإيران والعراق، لمنع تسلل الارهابيين الراغبين بإحداث الفوضى.

وأوضح أن “التنظيم الإرهابي يلجأ حاليًا إلى أسلوب جديد للتسلل إلى تركيا، مبينًا أن قياداته أصدرت تعليمات بالتسلل إلى ولايتي موغلا وإزمير ومحيطها عن طريق البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من محافظة اللاذقية السورية”.

وبحسب صويلو، فإن هذا الأسلوب يتمثل في استخدام السفن وسط البحر، ومن ثم الانتقال منها إلى المناطق المستهدفة عبر القوارب والزوارق الصغيرة. (ANADOLU)