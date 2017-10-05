كلب يدخل ” موسوعة غينيس ” للسانه الطويل

دخل الكلب “موشي” موسوعة غينيس للأرقام القياسية فقط لأن لسانه طويل، ووفق صحيفة “تلغراف” فإن الكلب البالغ من العمر 8 سنوات ويعيش في ولاية ديكوتا، يبلغ طول لسانه 18.58 سم.

وقالت صاحبته كارلا ريكورت إن كلبها مميّز، وقد اكتسب شهرة واسعة حيث يجتمع الناس حوله في الشارع لالتقاط الصور التذكارية، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، وبرغم سعادة الشابة الكبيرة التي أعلنت عنها في حديث لموقع “تليغراف” بحصول كلبها على هذا الرقم القياسي ودخوله كتاب غينيس، إلا أنها لم تنف التحديات الصعبة والظروف القاسية التي يمر بها “مو” يوميا.

وأشارت إلى أن “مو” يواجه بعض صعوبات في التنفس ويحتاج إلى المساعدة لالتقاط الأشياء عن الأرض بسبب طول لسانه.