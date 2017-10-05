لاعب جودو سوري يفوز بأول بطولة له في ألمانيا و يعمل على تدريب أطفال المدينة التي يقيم فيها

لاعب جودو سوري يفوز بأول بطولة له في ألمانيا و يعمل على تدريب أطفال المدينة التي يقيم فيها

فاز لاجئ سوري في أول بطولة جودو له في ألمانيا، بعد انضمامه إلى نادي فريسن في مدينة تلغت، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “فيستفاليشه ناخريشتن” الألمانية، أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري بلال مبيض يعيش منذ عام ونصف تقريباً في مدينة تلغت.

وأضافت أن مبيض جاء مع عائلته من حلب إلى، وكان مدرباً في سوريا، ويعمل منذ عام في المدينة على تدريب الأطفال.

وخاض مبيض مباراة في الدوري المحلي وفاز في أول بطولة له في ألمانيا، حيث حقق الفوز في وزن الـ 100 كيلو غرام.

المصدر : Westfälische Nachrichten