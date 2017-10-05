لشباب متألق .. استحموا مرة في الأسبوع

كشفت مصممة الأزياء البريطانية والناشطة البيئية، فيفيان ويستوود، السبت، خلال أسبوع باريس للموضة عن سر شبابها الدائم.

وفي ختام عرض أزياء زوجها أندرياس كرونتهالر، المدير الفني لماركتها فيفيان ويستوود، ردت المصممة البالغة 76 عاماً عندما سألها صحافيون ما هو سر شبابها، مبتسمة “لا تكثروا من الاستحمام”.

وأوضح أندرياس كورنتهالر الذي يصف فيفيان ويستوود بأنها “أكبر مصممة في العالم”، “تستحم مرة في الأسبوع. هذا هو سبب إشراقها”.

وأضاف المصمم النمساوي الأصل الذي يصغر زوجته بـ25 عاماً مازحاً “أنا في المقابل أستحم مرة في الشهر”.

يذكر أن العديد من الدراسات العلمية أشارت سابقاً إلى أن الاستحمام، لاسيما بالماء الساخن يدمر البشرة، خصوصاً بشرة الوجه، ويفقدها الزيوت النافعة والتي تطريها، وفق ما اوردت قناة العربية، ويتفق أطباء الأمراض الجلدية على أن المياه الساخنة، يمكنها أن تجرد البشرة من الزيوت الطبيعية الوقائية التي تحميه، مسببة تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي احمرار الوجه والجلد.

إذاً، لا تفرطوا في الاستحمام ويكفي على ما يبدو الاستحمام مرة أو مرتين أسبوعياً، بحسب ما يؤكد عدد من أطباء الجلد، لأن “الاستحمام اليومي غير ضروري”، ويكفي بحسب أهل الاختصاص، غسل اليدين بشكل دوري يومياً، وأن تكون الثياب نظيفة، وأن تغسل بانتظام.