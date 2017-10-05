مسؤول أمني : أكثر من 1800 ” إرهابي محتمل ” يعيشون في ألمانيا

أعلن رئيس المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور، هانس غيورغ مآسين، الخميس، أن أكثر من 1800 “إرهابي سلفي محتمل” يعيشون حاليا في ألمانيا.

وقال مآسين في جلسة استماع عامة “نحن نواجه الآن ليس فقط نوعية مختلفة من الإرهاب، بل وكمية مختلفة.. 10300 سلفي يعيشون في ألمانيا، وأكثر من 1800 شخص منهم ننسبهم إلى الإرهابيين المحتملين”.

وأضاف “في العام الحالي فقط تلقت هيئتنا 650 إنذارا من السكان بصدد خطر إرهابي محتمل”.. مشيرا إلى وقوع أكثر من 30 “عملا إرهابيا ناجحا” في أوروبا منذ بداية عام 2015، منها 7 في ألمانيا.

وأفاد مآسين بأنه في الفترة الأخيرة، حصل هناك نمو لحركات متطرفة، وجرت أعمال تجسسية، وأضحى هناك خطر على أمن المعلومات في ألمانيا، مضيفا أن “الإرهاب الإسلامي” يبقى أكبر خطر يهدد ألمانيا في الوقت الحالي. (RT)