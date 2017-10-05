” نيتفليكس ” تطلق خدمة جديدة لركاب الطائرات

يعكف القائمون على شركة #نيتفليكس على عقد مجموعة من الشراكات مع شركات الطيران العالمية، لتزويدها بتقنية البث النقال على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السنة المقبلة، وذلك كجزء من تحسين خدمة الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)، على متن الرحلات الجوية.

واستطاعت شركة نيتفليكس من تطوير تقنيات النطاق الترددي، بهدف ضمان أفضل عرض لمقاطع الفيديو على الأجهزة اللوحية المحمولة أو الهواتف النقالة التي تعمل من خلال الاتصالات اللاسلكية، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، ولذا فإنه من المنطقي أن تعمل الشركة على تحسين خدمة الاتصال اللاسلكي على متن الطائرات للوصول إلى شريحة أكبر من المستخدمين وضمان نسب مشاهدة عالية.

وأوضحت شركة نيتفليكس أن تزويد تلك الخدمات التقنية على متن الطائرات يقع ضمن إطار الاتفاقية الجديدة، سيعود بالنفع على كل من شركات الطيران والمستخدمين، إذ سيساهم في تقليل نفقاتها في عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 75%، كما سيحظى المستخدمون بتجربة مشاهدة ممتعة وخدمة انترنت بشكل أفضل من قبل، بحسب ما ذكر موقع ماشابل الالكتروني.

يذكر أن شركة نيتفليكس أقامت شراكات مع عدد من شركات الطيران في الماضي لتقديم خدمة Wi-Fi مجانية، ومن ضمن تلك الشركات فيرجين أميركا وإيروميكسيكو وكانتاس وفيرجين أستراليا، وتعد المبادرة الجديدة لتحسين الخدمة على متن الطائرات خطوة إيجابية، ستساهم في تطوير الشركة.