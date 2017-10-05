وزارة الدفاع الروسية : ” غارتنا أدخلت أبو محمد الجولاني في حالة غيبوبة ” !

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الغارة التي نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا أدت إلى إصابة زعيم “جبهة النصرة” الجولاني، ودخوله في حالة غيبوبة.

ونقلت وكالة “نوفوستي”، اليوم الخميس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجوي الروسي نفذ غارة دقيقة، بعد تلقيه معلومات استخباراتية، أدت إلى مقتل عدد من قيادات “النصرة”، وإصابة زعيمها ودخوله في حالة غيبوبة، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في “ارتباك في صفوف الإرهابيين في كامل محافظة إدلب”.

وذكر كوناشينكوف أن الغارة نفذتها مقاتلة من نوع “سو-34″، وأسفرت عن مقتل 49 مسلحاً، من بينهم 7 قياديين في “جبهة النصرة”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد مقتل مصعب الحسيني، وأبو ضرار الداغستاني، وعبد الرحمن المهاجر، وأبوأحمد الجزراوي، بالإضافة إلى عناصر أخرى تنتمي لـ”جبهة النصرة”.

من جانبها نفت “جبهة النصرة” إصابة قائدها الجولاني، وقالت في بيان، مساء الأربعاء، إن الجولاني “بصحة جيدة ويمارس مهامه بالكامل”. (RT)