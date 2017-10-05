وزير خارجية السعودية : نتعاون مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية و الحفاظ على ” مؤسسات الدولة ” !

وزير خارجية السعودية : نتعاون مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية و الحفاظ على ” مؤسسات الدولة ” !

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الخميس إن بلاده تعمل بتعاون وثيق مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية مضيفا أن البلدين متفقان على الحاجة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة.

وقال في إفادة صحفية بعد لقاء جمع الملك سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين إن روسيا والسعودية تؤمنان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبمبدأ وحدة أراضي الدول. (REUTERS)