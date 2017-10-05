وسائل إعلام تركية : مشاهد مدمية للقلب تظهر أطفالاً سوريين يبحثون عما يأكلونه في حاويات القمامة ( فيديو )

نشرت وسائل إعلام تركية، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع مصور لامرأة سورية تجمع الطماطم الفاسدة، المرمية بجانب حاوية القمامة، برفقة طفلها، بمدينة أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وعلقت صحيفة ملييت التركية، على المقطع المصور، أمس الأربعاء، بالقول، بحسب ما ترجم عكس السير: “إن الظروف التي تمر بها العوائل السورية اللاجئة على الأراضي التركية تحدمي القلب.

وأضافت أن المرأة السورية التي تظهر في الفيديو جاءت مع طفلها للبحث عن طعام داخل حاويات القمامة، وعندما لم يعثرا على شيء بداخلها وجدوا بعض الطماطم الفاسدة المرميّة بجانب إحدى الحاويات.

وأخذت الأم السورية وطفلها ما يحتاجونه من الطماطم ورحلوا، لتأتي بعدهم سيدة أخرى برفقة بناتها ويأخذوا ما تبقى لهم من تلك الطماطم.

وقالت الصحيفة إن الكاميرا التقطت هذه المشاهد المدمية للقلب لحظة بلحظة.