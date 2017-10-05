وصفته السلطات بأنه ” بؤرة قديمة للإسلام الراديكالي ” .. إغلاق مسجد ومركز صلاة للمسلمين في فرنسا

أغلقت السلطات الفرنسية مسجداً ومكاناً لصلاة المسلمين في ضاحية باريس بسبب “خطب متطرفة” و”إشادة بالإرهاب”، حسبما ذكرت مصادر متطابقة، الأربعاء.

وبموجب قرار صدر الاثنين الماضي عن الادارة المحلية، أغلق مسجد ديزاند الصغير في سارتروفيل، شمال غرب باريس “المكان المرجعي المؤثر للتيار السلفي والذي يشكل بالاحاديث التي تجري فيه ومرتاديه وتأثيره على المسلمين المحليين، تهديدا خطيرا للامن والنظام العام”.

ووصفت السلطة المحلية المسجد بأنه “بؤرة قديمة للإسلام الراديكالي”، مؤكدة أن “بعض المصلين فيه في 2013 من الذين توجهوا الى سوريا ودول اخرى لممارسة العمل الدعوي المتطرف، اتهموا وسجنوا بعد ادانتهم بالاشتراك مع اشرار بهدف الاعداد لاعمال ارهابية”.

ونفى سعيد جلب رئيس الجمعية الثقافية لمسلمي سارتروفيل بشكل قاطع هذه الحجج. وقال لوكالة فرانس برس: “صدمنا بذلك”.

وفي فونتوني-او-روز بجنوب غرب باريس، أدى قرار للسلطة المحلية الى اغلاق قاعة للصلاة في حي بارادي بسبب “اشادة بالارهاب”.

وتأخذ السلطات على مكان الصلاة هذا السماح بتصريحات “تشكل تحريضا على الكراهية والعنف” في داخله في 08 و15 ايلول الماضي.

وفي إطار حالة الطوارئ، أُغلق 17 مركزا آخر للعبادة عند المسلمين بموجب قرارات ادارية.(AFP)