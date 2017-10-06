” أعماق ” تعلن عن إسقاط مروحية روسية في ريف حماة .. و وزارة الدفاع الروسية توضح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مروحية روسية من طراز “مي-28” هبطت اضطراريا في سوريا بسبب عطل، ولم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى.

وكانت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “داعش”، قد أعلنت صباح اليوم عن “إسقاط مروحية روسية جنوب قرية الشيخ هلال بريف حماة الشرقي”.

وجاء في بيان الدفاع، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية: “في السادس من أكتوبر، في محافظة حماة، نفذت مروحية مي-28 بطاقم من المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع هبوطا اضطراريا بسبب عطل فني، ولم يصب طاقم المروحية بأذى، وبحسب تقرير الطاقم وبعد فحص المروحية، تبين عدم تعرضها لقذائف نارية”.