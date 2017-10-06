إدلب : الطائرات تصل إلى لوحة فحص العيون

صورة تجسد واقع الحال الذي عاشته وتعيشه محافظة إدلب

حتى لوحة فحص المرضى في العيادة العينية تغيرت بما يلائم الوضع الحالي.

في إحدى العيادات العينية وضع الطبيب صورة فحص جديدة من نوعها.حيث ضمت إشارات جديدة لا يفهمها إلا من عاش هذا الواقع.

طائرات بأشكال وأحجام مختلفة والمريض الذي يتمكن من رؤية الطائرة ومعرفة نوعها يعتبر من أصحاب النظر الثاقب.

ملاحظة: الطبيب يضع هذه اللوحة كنوع من المداعبة للمرضى ويتم الفحص بالاشارات المعروفة.

عدسة : يمان بيوش

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