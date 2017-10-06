إطلاق سراح ألماني بعد اعتقاله للاشتباه بحمله ‬متفجرات في مطار سويدي

قال الادعاء العام السويدي يوم الجمعة إن رجلا (ألماني) اعتقل للاشتباه في محاولته حمل متفجرات إلى طائرة في غرب السويد سيطلق سراحه وإنه لم يعد مشتبها به.

وقال مكتب الادعاء في بيان ”جرى تحليل المواد المريبة والرجل لم يعد مشتبها به في أي جرائم“.

واعتقل الرجل وهو يحاول الصعود على رحلة بمطار لاندفيتر في جوتنبرج صباح الخميس أثناء فحص أمني اعتيادي أعطى إشارات إلى وجود مادة متفجرة. (REUTERS)