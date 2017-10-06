السعودية : إمام و أكاديمي سعودي يفارق الحياة في محرابه بعد ثوان من أدائه الصلاة في مسجد بمكة ( فيديو )

السعودية : إمام و أكاديمي سعودي يفارق الحياة في محرابه بعد ثوان من أدائه الصلاة في مسجد بمكة ( فيديو )

قالت وسائل إعلام سعودية، الخميس، إن مقطعاً مصوراً أظهر اللحظات الأخيرة لوفاة “الشيخ خالد القرشي، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في جامعة أم القرى السعودية، وإمام مسجد حي العوالي في مكة المكرمة، بعد أداء صلاة العصر”، أول أمس الأربعاء.

وذكر موقع “الخليج أونلاين، أن مقطع الفيديو يظهر القرشي بعد أداء الصلاة، وهو جالس يذكر الله في محراب المسجد، ووجهه باتجاه المصلين، ثم يسقط فجأه على جانبه الأيسر.

ونقل الموقع عن مؤذن المسجد، حسين محمد، قوله: “لقد فقدنا أباً للجميع، لقد كان يحرص على إمامة المصلين في صلاة العصر متطوعاً، حيث يُلقي على المصلين درساً بشكل يَوْمِي فهو من جيران المسجد”.

وتابع المؤذن: “دخل المسجد ثم أدى ركعتين خفيفتين ونظر إلي وهو مبتسم وأشار لي بأن أقيم الصلاة فأقمتها، ثم تقدم وصلى بنا الصلاة كاملة، ثم التفت إلى المصلين فأغلق بيده مكبر الصوت ووضع يده على وجهه، ثم سقط على ظهره”.

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