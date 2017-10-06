البنتاغون : البغدادي ما زال حياً

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، مساء الخميس، إنّ التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي، أبو بكر البغدادي، دليل على أن الأخير ما زال حياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إريك باهون، إنّ “أجهزة الإستخبارات الأمريكية أكدت أنّ الرسالة الصوتية المنسوبة لأبي بكر البغدادي، تبدو أصلية”. وأضاف “منطقياً، (أكّد التسجيل) أنه كان حياً حتى وقت قريب، أو على الأقل حتى وقت تسجيل صوته”.

والأسبوع الماضي، نشرت إحدى المواقع التابعة لداعش تسجيلاً صوتياً قالت إنه لزعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، حثّ فيه أتباعه على “مواصلة القتال، وشن هجمات ضد الغرب”.

ومنذ أغسطس/ آب 2014، تقود الولايات المتحدة الأمريكية حلفاً دولياً لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا. (ANADOLU)