السعودية : تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف وزارة الدفاع

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف “مقرين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية”، وألقت السلطات السعودية القبض على المنتمين إليها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وذكر بيان لرئاسة أمن الدولة أن السلطات اعتقلت خمسة أشخاص وداهمت ثلاثة مواقع قالت إنها مرتبطة بخلية تابعة لتنظيم داعش في الرياض.

وأوضح البيان أن أحد المنتمين إلى الخلية فجر نفسه، بعد مداهمة قوات الأمن لمكان تواجده في أحد الأحياء بالعاصمة الرياض.

وداهمت قوات الأمن السعودية شقة سكنية أخرى تقع غرب الرياض وكان بداخلها أحد المسلحين، الذي قتل هو الآخر على يد قوات الأمن.

وأسفرت هذه العملية عن ضبط سلاح رشاش وذخيرة حية ومواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات، وفق ما ذكرت الصحيفة نفسها.(Alhurra)