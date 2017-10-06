السويداء : لصوص يسرقون السيارات ” على عينك يا أمن ” .. و يطالبون أصحابها بمبالغ كبيرة مقابل إعادتها

ارتفعت وتيرة سرقة السيارات في السويداء، دون أي تحرك من سلطات النظام، على الرغم من انتشار وشيوع أسماء اللصوص وأماكن تواجدهم، حتى وصل الحال ببعض اللصوص لطلب الملايين من ضحاياهم، مقابل إعادة سياراتهم لهم.

وذكرت شبكة “السويداء 24″، الأبرز في المحافظة، أن “سيارة المواطن علاء كحول، من نوع كيا 2700، سرقت فجر أمس الأربعاء، من أمام المشفى الوطني في مدينة السويداء، قبل أن يتلقى اتصالاً من شخص ادعى أنه في منطقة اللجاة، طالباً أربعة ملايين مقابل إعادة السيارة”.

كما أقدم مسلحون مجهولون على سلب سيارة “كيا 4000″، تعود ملكيتها لصافي أبو ثليث، قرب دوار العمران، بمدينة السويداء كانت تقل عمالاً، حيث تم إنزالهم تحت تهديد السلاح، ثم سرقوا السيارة ولاذوا بالفرار.

وبحسب الشبكة، فقد شهدت المدينة سبعة حوادث سرقة هذا الأسبوع بطرق مختلفة، منها ما سلب بقوة السلاح وسط المدينة.

وكان أمن النظام قد ألقى القبض على بعض اللصوص قبل أن يفرج عنهم، بحجة الخوف من شن عصاباتهم هجمات على المخافر والمراكز الأمنية، انتقاماً.