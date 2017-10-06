الشرطة البرازيلية تحبط أكبر عملية سطو في تاريخ البلاد ( فيديو )

تمكنت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية من إلقاء القبض على 16 شخصا كانوا يخططون لعملية سطو كبيرة على أحد بنوك البلاد.

ووفقا للمعلومات التي أوردتها قناة Globo فإن “المعتقلين حفروا نفقا بطول 500 متر يمتد إلى أسفل حجرة الخزانة الأساسية لمصرف (Banco do Brasil)، وأنفقوا على حفر النفق نحو مليون دولار”.

كما أكدت التحقيقات أن المجرمين خططوا لسرقة ما يعادل 318 مليون دولار، طبقاً لما اوردت وكالة نوفوستي الروسية، وهي أكبر عملية سطو (لو حصلت) في تاريخ البلاد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها اللصوص لحفر أنفاق تحت المصارف البرازيلية لسرقتها، فمنذ مدة تمكنت مجموعة من استخدام نفق حفرته تحت فرع المصرف المركزي في فورتاليزا وسرقت 52 مليون دولار، علما بأن النفق أصغر بـ 8 مرات تقريبا من النفق الذي اكتشف مؤخرا في ساو باولو.

وتعتبر ساو باولو من أكبر مدن البرازيل، وحاضرة ولاية ساو باولو في جنوب شرق البلاد. تقع على بعد 400 كم من مدينة ريو دي جانيرو و1030 كم من العاصمة برازيليا.