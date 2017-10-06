الطلبيات الصناعية الألمانية تقفز بدعم قوة الطلب الخارجي

أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن الطلبيات الصناعية الألمانية انتعشت في أغسطس آب، لترتفع بوتيرة أكبر من المتوقعة بدعم من قوة الطلب الخارجي، بما يشير إلى أن المصانع ستساهم في النمو الكلي بأكبر اقتصاد أوروبي خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن المصانع سجلت نموا نسبته 3.6 بالمئة في الطلبيات بعد تراجع عقود السلع الألمانية الصنع 0.4 بالمئة بعد التعديل بالرفع في يوليو تموز.

وكانت قراءة أغسطس آب هي أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر كانون الأول. وفاقت القراءة التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت لزيادة نسبتها 0.7 بالمئة، وتجاوزت حتى أعلى التقديرات.

وأظهرت البيانات أن الطلب المحلي ارتفع 2.7 بالمئة بينما قفزت الطلبيات الخارجية 4.3 بالمئة، بدعم من زيادة نسبتها 7.7 بالمئة من العملاء خارج منطقة اليورو، رغم صعود العملة الموحدة في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة ”نشاط الطلبيات تسارع مجددا في الآونة الأخيرة من مستوى مرتفع بالفعل“ مضيفة أن الاتجاه الإيجابي جاء مدعوما بمعنويات الشركات الجيدة وبيانات الإنتاج القوية.(REUTERS)