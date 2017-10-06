الكرملين : التعاون العسكري بين السعودية و روسيا لا يستهدف أحداً

الكرملين : التعاون العسكري بين السعودية و روسيا لا يستهدف أحداً

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناقشا التعاون العسكري خلال محادثات يوم الخميس وأضاف أن مثل هذه العلاقات ينبغي ألا تثير قلق دول أخرى.

وقال للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف ”العمل على ذلك سيستمر. تحسين التعاون العسكري بين روسيا والسعودية لا يستهدف أي طرف ثالث ونعتقد أنه لا أساس للتعبير عن القلق بشأن هذه المسألة“. (REUTERS)