بالفيديو .. رجل أندونيسي يكسب معركة أسطورية ضد ثعبان طوله 25 قدماً

خاض حارس أمن في #أندونيسيا معركة أسطورية ضد #ثعبان ضخم يصل طوله إلى نحو 25 قدماً، وكاد أن يفقد ذراعه، قبل أن يتدخل القرويون لمساعدته في قتل الثعبان، وتحويله إلى وجبة دسمة.

وكان روبرت نابابان (37 عاماً)، قد وجد نفسه وجهاً لوجه مع الثعبان، أثناء قيامه بجولة روتينية في مزرعة نخيل، بالقرب من منطقة باتانج جانسال النائية في جزيرة سومطرة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وحاول الشاب اصطياد الثعبان، ووضعه في كيس من الخيش، لكن الثعبان الضخم قاوم بشراسة، وعضه من ذراعه اليسرى وقضم قطعة منها.

وتقول التقارير المحلية، إن نابابان خاض صراعاً يائساً مع الثعبان، قبل أن يهب القرويون لنجدته، وقدموا له المساعدة لقتل الثعبان، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في بلدة مجاورة لتلقي العلاج.

وبعد أن تمكن القرويون من قتل الثعبان، عرضوا جسده في القرية، قبل أن يقوموا بطهيه وتوزيع لحمه على السكان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال نابابان من سريره في المستشفى: “حاولت الإمساك بالثعبان، لكنه قام بعض ذراعي، ومن ثم تعاركنا لبعض الوقت”. في حين قال رئيس الشرطة المحلية لوكالة فرانس بريس: “لقد كان طول الثعبان نحو 25.6 قدماً (7.8 متراً). لقد كان ضخماً بشكل لا يصدق”.

ويوجد هذا النوع من الثعابين عادة في أندونيسيا والفلبين، وفي مارس (آذار)، تم العثور على مزارع أندونيسي داخل بطن ثعبان ضخم، بعد أن تم الإمساك بالثعبان، بالقرب من المكان الذي اختفى فيه الرجل، بينما كان يحصد محاصيله في جزيرة سولاويسي الشرقية.