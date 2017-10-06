بالفيديو .. طفل بريطاني بلا ذراعين يتقن تناول طعامه بالشوكة

أظهر طفل #بريطاني شجاع قدرة فريدة على تناول طعامه بالشوكة، على الرغم من أنه ولد بلا ذراعين أو ساقين.

ونشرت كاتي ويندون، والدة الطفل كامدين البالغ من العمر 4 سنوات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفلها، وهو يستخدم الشوكة لتناول الطعام، رغم عدم امتلاكه ذراعين، حيث ولد وهو يعاني من متلازمة وراثية نادرة تدعى فوكوميليا، تسببت بتوقف نمو ذراعيه عند المرفقين.

إلا أن كامدين لم يسمح للإعاقة بأن تمنعه من فعل ما يريد، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وتمكن من إتقان تناول الطعام باستخدام الشوكة، مستعيناً بالجزء العلوي من الذراع الذي يمتلكه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت كاتي التي حملت بالطفل عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً فقط، إنها شعرت بالصدمة، عندما علمت بالحالة النادرة التي يعاني منها الطفل قبل الولادة، ونصحها الأطباء بإجراء عملية إجهاض، لكنها اختارت الاحتفاظ به، وأخذت على عاتقها تعليمه التأقلم مع الإعاقة.