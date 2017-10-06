” بيكسل 2 ” .. منافس ” آي فون ” الجديد من ” غوغل “

طرحت شركة #غوغل نسختين من هاتفها الجديد “بيكسل-2” المنافس الأقوى لأحدث هواتف آيفون في الأسواق.

وخلال الحفل الذي أقيم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، أكد الخبراء في الشركة أن نسخة “بيكسل-2” العادية أتت بشاشة “أموليد” بمقاس 4 بوصات رقيقة الحواف ودقة عرض “1920×1080”.

أما “بيكسل-2 XL” فأتى بشاشة من نفس النوع بحجم ست بوصات وأبعاد “18:9” ودقة عرض “2880х1440″، تغطي كامل سطح الجهاز تقريبا وتعتبر من أفضل شاشات الهواتف الموجودة حاليا.

أما أهم مزايا الجهازين، فهي الكاميرا الخلفية التي أتت بدقة 12.2 ميغابيكسل المزودة بمثبت صورة إلكتروني وبصري، والتي صنفها الخبراء من أفضل كاميرات الهواتف التي طرحت حتى الآن، وفقاً لقناة روسيا اليوم، ومن الممكن أن تكون الأفضل وفقا لغوغل، والكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

زود الهاتفان بمعالج “Qualcomm Snapdragon 835” الذي يتميز بقدرة عالية على الأداء وخصائص تساعد على توفير الطاقة، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع “microSD”.

ومن المنتظر أن يطرح الهاتفان بشكل رسمي للبيع في الأسواق حتى نهاية أكتوبر الجاري، بثلاثة ألوان أساسية هي الأبيض والأسود والأزرق، بسعر 650 دولارا لنسخة “بيكسل-2″، و850 دولارا لـ”بيكسل-2 XL”.