تأجيل عرض الجزء التاسع من فيلم ” Fast & Furious ” إلى 2020

أعلنت استوديوهات “يونيفرسال” للإنتاج أنه لن يتم عرض الجزء التاسع من سلسلة “Fast & Furious” أو “سريع وغاضب” في 2019 كما كان مقرراً في البداية، وسيتم تأجيله إلى 2020.

وبحسب ما ذكرته مجلة “فاريتي” أمس الأربعاء فإنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي تغيير فيما يخص الجزء العاشر من السلسلة وسيتم الإبقاء على موعد عرضه المقرر في 2021.

وكان الجزء الثامن من السلسلة عرض في أبريل (نيسان) الماضي تحت اسم “Fast & Furious 8” وكان من بطولة فان ديزل وشارليز ثيرون ودوين جونسون “ذا روك” وجيسون ستاثام، وبلغت إيراداته حول العالم مليار و239 مليون دولار، وفقاً لبيانات موقع “Box Office Mojo” المتخصص.

كما أن هذا الجزء حطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات لفيلم في أول أيام عرضه بالتاريخ بحصده 542 مليون دولار حول العالم.

وإجمالاً بلغت إيرادات الأجزاء الثمانية من السلسلة خمسة مليارات و135 مليون دولار. ( EFE )