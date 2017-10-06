تجريد ملكة جمال ميانمار من لقبها بعد نشرها فيديو عن الروهينغا

تجريد ملكة جمال ميانمار من لقبها بعد نشرها فيديو عن الروهينغا

قالت ملكة جمال ميانمارية إنها جردت من لقبها السابق بسبب مقطع فيديو شاركت فيه يتعلق بالعنف في ولاية راخين.

وقد وضعت شوي إين سي المقطع على الإنترنت الأسبوع الماضي، متهمة فيه متشددي الروهينغا بالعمل على استمرار الاضطرابات.

وفقدت ملكة جمال ميانمار – البالغة من العمر 19 عاما – لقبها الأحد عندما أعلن المنظمون أنهم ألغوا اللقب، طبقاً لما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، وقالوا إنها انتهكت قواعد العقد، ولم تتصرف كنموذج يحتذى. ولكنهم لم يذكروا مقطع الفيديو الذي نشرته.

لكن شوي إين سي ربطت بين تجريدها من اللقب والفيديو، وقالت في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إشارة إلى جيش إنقاذ رهينغا أركان “نعم، أعدت شوي إين سي مقطع فيديو عن الإرهاب الذي جلبه المتشددون في جيش إنقاذ الروهينغا في ولاية راخين، لكن ذلك لم يكن سببا أبدا لحرمانها من الصورة اللائقة لها كمتسابقة”.

وأضاف البيان أنها “مضطرة باعتبارها مواطنة تنتمي لهذا البلد لاستخدام شهرتها في قول الحق علنا أمام الأمة”.

وتقول ملكة الجمال في الفيديو المصور، الذي وضعته على صفحتها على فيسبوك الأسبوع الماضي، إن جيش إنقاذ الروهينغا “يماثل أسلوب الخلافة” في هجماته وأنها “تجاوزت الحدود”.

وتتهم شوي إين سي – التي كانت تتحدث بالإنكليزية – المتشددين ومؤيديهم بشن حملة إعلامية “حتى يبدو مدبرو العنف والإرهاب – أنفسهم – وكأنهم هم المضطهدون”.