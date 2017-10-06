تركيا : الأيام المقبلة ستشهد خطوات لتنفيذ خفض التوتر بإدلب

قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن الأيام المقبلة ستشهد خطوات ملموسة في تطبيق اتفاقية خفض التوتر في إدلب، بعد لقاءات أجراه الجانب التركي مع الروس والإيرانيين.

جاء ذلك في مقابلة، يوم الخميس، مع قناة “تي آر تي” التركية.

وأوضح كالن، أن “الأيام الأخيرة شهدت لقاءات مكثفة بين ممثلين عن وزارة الخارجية، والجيش، والاستخبارات التركية، مع الروس والإيرانيين حول مناطق خفض التوتر في سوريا، وتوصلوا إلى تحديد إطار لكيفية تنفيذ ذلك في إدلب، حيث ستتخذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة بهذا الصدد”.

وتطرق كالن، إلى زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى طهران، أمس، حيث أشار إلى أن تركيا وإيران لا تتشاركان في الحدود فحسب، بل في التاريخ والعلاقات الاقتصادية.

وأضاف أن المسألة السورية والعراقية كانت محور مباحثات الرئيس التركي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، والمسوؤلين الإيرانيين. (ANADOLU)