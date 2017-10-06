رسمياً .. منع المغنية اللبنانية هيفاء وهبي من العمل في مصر ( فيديو )

أصدرت غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية في #مصر ، بياناً أعلنت فيه إيقاف الفنانة اللبنانية #هيفاء_وهبي عن التمثيل في مصر، أو المشاركة في أعمال فنية مصرية، بسبب خلافها مع المنتج محمد السبكي.

وذكر البيان، وفق ما نقلت قناة العربية، أنه بناءً على قرار من غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة فاروق صبري، وقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، تم إيقاف الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل مصر، وإلزامها برد مبلغ 40 ألف دولار لشركة “السبكي فور سينما برودكشن”، مقابل ما تقاضته من الشركة عن أداء دورها بفيلم “ثانية واحدة”، وإلزامها بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه قيمة تكاليف يومي التصوير في فيلم ثانية واحدة.

ويأتي القرار في ظل استعداد هيفاء وهبي للمشاركة في بطولة فيلم “الديزل” مع الفنان محمد رمضان.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى غضب المنتج محمد السبكي من مشاركة هيفاء وهبي كضيفة شرف في فيلم “خير وبركة”، الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، خاصةً أن فيلمه كان سيعرض في نفس التوقيت، وهو ما تسبب بتأجيل العمل واعتذار هيفاء عن عدم المشاركة فيه.