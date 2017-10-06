ريـال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم توتنهام

قالت مصادر صحافية إسبانية، إن نادي ريال مدريد يجهز 200 مليون يورو للتعاقد مع نجم توتنهام الإنكليزي، هاري كين، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، سيستند ريال مدريد على بيع أحد نجميه، الفرنسي كريم بنزيما، أو الويلزي غاريث بيل، لتمويل الصفقة المنتظرة.

وحقق هاري كين أرقاماً خيالية مع توتنهام في السنوات الماضية، ويواصل تدوين اسمه بأحرف من ذهب في الدوري الإنكليزي، إذ أحرز خلال سبتمبر (أيلول) الماضي 13 هدفاً، وهو رقم قياسي في الـ “بريميير ليغ”.