علماء : كويكب يتجه نحو الأرض

رصد العلماء كويكبا، أكبر من نيزك “تشيليابينسك”، يسير باتجاه الأرض، ليقترب منها يوم 12 أكتوبر إلى مسافة 43.5 ألف كيلومتر.

وأفادت وكالات الأنباء العالمية بأن الجرم الفضائي الذي سمي “2012 TC4″، تم اكتشافه عام 2012، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، واستبعد العلماء اصطدام الكويكب بالأرض وسقوطه على سطحها، مضيفين أن حدوث ذلك، لحسن الحظ، هو أمر ضعيف الاحتمال.

وكان علماء الفلك قد رصدوا، صباح الاثنين 2 أكتوبر، كويكبا آخر بحجم حافلة، اقترب من الأرض إلى مسافة 87 ألف كيلومتر، وسبح في الفضاء ما بين الأرض والقمر. وعلى الرغم من المسافة القصيرة نسبيا، التي فصلت الكويكب عن الأرض واكتشافه المتأخر فإنه لم يشكل أي خطورة على كوكبنا.

وكان العلماء في مختبر العمليات النفاثة التابع لـ ناسا في كاليفورنيا يتابعون رحلة هذا الكويكب الذي بلغ قطره 6.3 متر- 14 مترا.

يذكر أن كويكب تشيليابينسك كان أكبر نيزك مسجل منذ انفجار كويكب تونغوسكا عام 1908، وأسفر عن أكثر من ألف إصابة، وأضرار واسعة النطاق في مباني منطقة تشيليابينسك الروسية.