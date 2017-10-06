وزير مصالحة بشار الأسد يطالب السوريين في لبنان بالعودة : ” دولتنا باتت اليوم بأفضل حال لاستقبالكم ” !

6 أكتوبر، 2017
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دعا وزير مصالحة بشار الأسد، علي حيدر، النازحين السوريين، إلى العودة من لبنان إلى سوريا، مؤكداً أن “الدولة السورية” باتت اليوم بأفضل حال لاستقبال النازحين “الراغبين بالعودة”.

وأشار حيدر، بحسب ما نقلت عنه قناة “الجديد” اللبنانية، إلى أن المطلوب من لبنان اليوم هو التعاطي بشجاعة مع ملف النازحين، تماشياً مع مصلحة اللبنانيين”.

وأضاف أن “من يتبوأ منصباً عاماً عليه العمل لمصالح الشعب وليس للمصالح الشخصية”.

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7 آراء على “وزير مصالحة بشار الأسد يطالب السوريين في لبنان بالعودة : ” دولتنا باتت اليوم بأفضل حال لاستقبالكم ” !”

  3. لا احد يستطيع معاشرة حيوانات . للاسف سوريا خاضعة لسلطة الحيوان الاسد. وغير صالحة للعيش البشري .

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  5. شو هذا البلد فلتان ماله قيادة. كل ساعة بيطلع واحد بقول ارجعوا وواحد بقول لاترجعوا بنصحكم وبلحمس على لحية التيس. وعضوا قيادة اسمه هلال مضاعف بقول اذا رجعته ما لكم اهتمام. واليوم هذا حيدر علي بيقول ارجعوا روعة. شو لسه مفكرين العالم غنم بمزرعة. القانون الدولي والدول الراعية ستعيد العالم غصبا عن هؤلاء العلاكين الى بلدهم ووطنهم ليكونوا هم من يعيد بنائه وليس من دمر و طنهم.

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  6. أهلاً وسهلاً بكم وبعودتكم ولكن اعذرونا العالم كله خيب امالكم وآمالنا واصطفوا مع الشيطان والسفاح لان ما فعله وابوه من خدمات لا يمكن نسيانها.. اهلًا بكم بوطن ممزق بلا ماء ولا كهرباء والغلاء الفاحش وإذا واكيد بيوتكم قد دمرت والاجارات بالعالي ستفرشون الساحات. اهلًا بكم ببلد استباحته كل ضباع العالم الحوش ومزقته ومزقت احلام كل شريف فيه كان له وطن وبيت واحلام.. العائلات مزقت واستبدلت باشخاص على هئيه بشر بس هم لا يمتوا لا للبشر ولا للانسانيه بصله.. السوريين ناضلوا لاستقلال من الفرنسيين ولان نضال اخر من الروس والايرانيين ووووو
    هنئياً لكم يا ال الاسد وَيَا عليون الجبل دخلتم التاريخ للأبد كرئيسكم السابق بجهنم للأبد وستذكر الأجيال القادمه مافعلتموه بسوريا وشعبها الطيب يامرتزقه ياعديمين الشرف

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  7. ان من يتبوأ منصبا عاما يجب ان يعمل للمصلحة العامة وليس للمصالح الشخصية
    فاين انت وكل العاملين في هذا النظام الفاجر من قائدكم الهمام حتى اصغر شبيح في منظومتكم وعصابتكم ولو كان عندك شيء تؤمن به غير مصلحتك الشخصية لحلفتك به

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