عناصر ” الجيش العربي السوري ” يكملون مسيرة ” التعفيش ” في دير الزور ( صور )

#دير_الزور :

بحسب مسؤولي النظام في مدينة دير الزور ، سوف يتم تشكيل لجنة لتعويض البيوت المسروقة في أحياء دير الزور و مقاضاة أي شخص قام بفتح البيوت المغلقة و الجلوس بها دون علم أصحابها ، كما سوف يتم مقاضات أي شخص قام بسرقة المنازل مهما كانت صفتة مدني أو عسكري ، الجدير بالذكر أن قوات النظام و الميليشيات التابعة له قامت بعمليات سرقة منظمة للمنازل المدنيين في محافظة دير الزور و ريفها إبان سيطرتها على عدد من بلدات ريف دير الزور الغربي و الشرقي ، و تم عرض المسروقات بالأحياء الخاضعة تحت سيطرة النظام و نقل معظمها إلى محافظات اللاذقية و حمص و حماة .

الصور لبعض ممتلكات المدنيين التي تمت سرقتها في مدينة دير الزور

#ديرالزور_تباد