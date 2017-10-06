فان دير سار يكشف سر تفوق كريستيانو رونالدو على روني

كشف الحارس الأسطورة لمانشستر يونايتد الإنكليزي، الهولندي إدوين فان دير سار، عن السبب وراء استمرارية تألق زميله السابق نجم #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، وتفوقه خلال مسيرته على النجم الإنكليزي واين روني.

وقال فان دير سار في تصريحات نقلتها الصحافة الإنكليزية: “كريستيانو أوجد لنفسه أسلوب حياة مناسب للاعب الكرة، اتبع أنظمة غذائية والتزم خارج الملعب.. وكان يتدرب بقوة وكثافة ثم يمنح جسده الراحة اللازمة، الأمر الذي أبعده عن الإصابات”.

وأضاف، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “كان كريستيانو يبقى بعد التدريبات ليتدرب على الركلات الحرة، وكان يطلب مني الوقوف في المرمى، ويصر على ذلك على الرغم من أني طلبت منه مراراً التدرب مع الحراس الشباب في الفريق”.

وتابع: “كريستيانو شخصية فريدة ونجم يستحق ما وصل إليه”.