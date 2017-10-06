في البرازيل .. أم لثلاثة أطفال تصور مقتلها ( فيديو )

قامت فيلا ماتياس، البالغة من العمر 22 عاما، من جنوب شرق البرازيل، بتصوير مشاجرة مع أحد الجيران، الذي كان يتهمها بالثرثرة، لكنها لم تكن تتخيل أن كاميرا الهاتف سوف تصور مقتلها.

وكما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، يظهر على مقطع الفيديو، كيف يرفع الرجل قميصه ويخرج مسدسا ويطلق النار عليها.

ووفقا للصحيفة، أرادت فيلا أن تسجل إثبات أن أحد الجيران يقوم بإهانتها وتعرض الفيديو على زوجها بعد ذلك، ولكن بعد دقيقتين يخرج الشجار عن السيطرة، وتقتل الأم لثلاثة أطفال، بحسب ما اوردت وكالة سبونتيك الروسة، وتوفيت المرأة بعد ساعات قليلة في المستشفى.

وفر القاتل من مكان الجريمة قائلا “الآن أنت ستذهبين إلى الجحيم، أيتها الشيطانة”. وسرعان ما تم اعتقال المشتبه به.