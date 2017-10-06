كازاخستان : اجتماع أستانة المقبل سيناقش قضايا الإفراج عن الأسرى و المعتقلين في سوريا

كازاخستان : اجتماع أستانة المقبل سيناقش قضايا الإفراج عن الأسرى و المعتقلين في سوريا

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، أن اجتماع أستانة المقبل حول الملف السوري، سوف يناقش قضايا الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وتطهير الأماكن التاريخية من الألغام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد الرحمنوف اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتماعهما المغلق في العاصمة أستانة.

وقال عبد الرحمنوف إنه بحث مع لافروف قضايا عديدة تخص العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب مكافحة الإرهاب ونزع الأسلحة النووية.

وأضاف: “بحثنا أيضا الدور الذي لعبته مباحثات أستانة فيما يتعلق بحل الأزمة السورية (..) وسوف نبحث خلال الاجتماع المقبل (لم يذكر موعده) قضايا الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ونزع الألغام من الأماكن التاريخية المدرجة على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)”. (ANADOLU)