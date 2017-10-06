مؤشر الدولار يسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع قبل بيانات الوظائف

مؤشر الدولار يسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع قبل بيانات الوظائف

صعد مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع يوم الخميس مدعوما ببيانات تشير إلى نمو قوي في الولايات المتحدة قبل يوم من تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أيلول الذي تترقبه الأسواق.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري الأمريكي هبط في أغسطس آب مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام بينما سجل عدد الأمريكيين الذي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة انخفاضا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفعت طلبات الشراء الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في أغسطس آب وسجلت طلبيات السلع الرأسمالية زيادة أقوى من القراءة الأولية مما يشير إلى إنفاق قوي للشركات قد يساعد في الحد من تأثيرات الإعصارين هارفي وإرما على الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 93.989 وهو أعلى مستوى له منذ السابع عشر من أغسطس آب.

ولقيت العملة الخضراء دعما أيضا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتسجيل مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة.

وهبط الجنيه الاسترليني 1 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3116 دولار وهو أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.(REUTERS)