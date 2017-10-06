مسؤول أمريكي : الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن السودان

قال مسؤول أمريكي الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ فترة طويلة على السودان، بعدما تحقَّق من تحسّن في ملف حقوق الإنسان وتقدّم في مواجهة “الإرهاب”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه من المتوقع أن تُعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب عن الخطوة في وقت قريب، ربما يكون غداً الجمعة.

وخفّف الرئيس السابق باراك أوباما، قبيل تركه لمنصبه، العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل مؤقت، وفي يوليو/ تموز أجّلت إدارة ترامب لثلاثة أشهر قراراً بشأن رفع العقوبات بالكامل، وحدّدت مهلة للقرار تنتهي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.(REUTERS)