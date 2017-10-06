ميزة جديدة من ” غوغل ” لمراقبة أجهزة أبنائك

دائماً ما يشكل القلق العامل الأساسي لعدم شراء الأهل للأجهزة الإلكترونية لأبنائهم خوفاً منهم من نوع المحتوى الذي قد يمكنهم من الوصول إليه بفضل هذه الأجهزة لا سيما الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية.

ولكن لا داعي للقلق بعد اليوم، فقد وجدت #غوغل الحل المناسب لهذه المشكلة، إذ أعلنت عن ميزة Family Link التي تتيح للآباء التحكم بشكل أكبر في أجهزة الأندرويد الخاصة بأبنائهم.

ووفقاً لشركة غوغل، فقد صرحت بالقول إن Family Link هو الحل المثالي لربط الأطفال مع أولياء أمورهم في منصة الأندرويد، وهو متاح الآن للآباء والأمهات في الولايات المتحدة دون دعوة، وفق ما نقلت صحيفة النهار، ويمكن للوالدين أيضاً إنشاء حساب غوغل لطفلهم فورًا من إعدادات الأندرويد، ومن ثم إدارة حساب ابنهم وجهازه مع Family Link.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين القدرة على إدارة نوع التطبيقات التي يمكن لأطفالهم استخدامها، ويمكنهم الموافقة على التطبيقات التي يمكن لأطفالهم تحميلها من متجر Google Play Store ومنعها. وسيكون الآباء قادرين أيضاً على معرفة كم من الوقت قضاه أبناؤهم على أجهزتهم المحمولة وعلى التطبيقات، فضلاً عن تحديد الحدود اليومية.

كما يوجد في هذه الميزة خيار لتحديد وقت النوم والذي سوف يتم فيه إقفال الهاتف من بعد عندما يحين الوقت لأطفالك للقيام بشيء آخر، مثل الدراسة، والنوم، وما إلى ذلك من الأمور الأخرى. كمت قامت غوغل أيضاً في وقت سابق من هذا العام بإصدار نسخة على منصة iOS حيث يمكن للآباء استخدام أجهزة iOS الخاصة بهم أيضاً للتحكم في أجهزة الأندرويد الخاصة بأبنائهم.