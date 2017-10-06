هاتف محمول من طراز ” سامسونغ ” ينفجر في وجه صاحبه بشكل مفاجىء ! ( فيديو )

هاتف محمول من طراز ” سامسونغ ” ينفجر في وجه صاحبه بشكل مفاجىء ! ( فيديو )

أصيب إندونيسي، بمدينة سيمارانغ في إندونيسيا، بحروق في الصدر جراء انفجار هاتفه المحمول، من نوع “سامسونغ”، دون سابق إنذار، بينما كان يضعه فى جيبه.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، مقطع فيديو يظهر الحادث المروع الذي تعرض له “يالنتو”، بعدما فوجئ بانفجار هاتفه، واشتعال النيران في ملابسه.

والجهاز من طراز “Grand Duos” (2013)، وقد أقر يالنتو أنه ترك البلوتوث مفعلاً بالإضافة للواي فاي والـ GPS.

وشعر يالنتو بارتفاع حرارة الجهاز، وقبل أن يتمكن من الوصول إليه انفجر بوجهه.

وختمت الصحيفة بالقول إن أكثر من 100 هاتف من طراز سامسونغ، سبق وأن انفجرت.