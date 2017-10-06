وزير مصالحة بشار الأسد يطالب السوريين في لبنان بالعودة : ” دولتنا باتت اليوم بأفضل حال لاستقبالكم ” !

دعا وزير مصالحة بشار الأسد، علي حيدر، النازحين السوريين، إلى العودة من لبنان إلى سوريا، مؤكداً أن “الدولة السورية” باتت اليوم بأفضل حال لاستقبال النازحين “الراغبين بالعودة”.

وأشار حيدر، بحسب ما نقلت عنه قناة “الجديد” اللبنانية، إلى أن المطلوب من لبنان اليوم هو التعاطي بشجاعة مع ملف النازحين، تماشياً مع مصلحة اللبنانيين”.

وأضاف أن “من يتبوأ منصباً عاماً عليه العمل لمصالح الشعب وليس للمصالح الشخصية”.