وكالة : أرامكو توقع خمس مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وقع يوم الخميس خمس مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية على هامش منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول في موسكو.

وأضافت الوكالة أن من بين الاتفاقات التي وقعها أمين الناصر مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والصندوق الروسي للاستثمار المباشر بشأن الاستثمار في قطاعي خدمات الطاقة والتصنيع.

وقالت الوكالة إن الناصر وقع أيضا مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم ”تمكنها من تطوير محفظة أعمال كبيرة تعنى بالتنقيب عن الغاز وانتاجه على الصعيد الدولي فضلا عن المساعدة على ظهور موردين جدد في السوق السعودية“.

وأضافت أن شركة النفط السعودية المملوكة للدولة وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة سيبور الروسية لتسويق البتروكيماويات لتقييم الفرص المحتملة للتعاون في قطاع البتروكيماويات بما في ذلك تسويق المنتجات البتروكيميائية في كل من روسيا والسعودية.

ونقلت الوكالة عن الناصر قوله ”تستطيع المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما من كبرى الدول الغنية بموارد الطاقة على مستوى العالم، التعاون معا لتحقيق التضافر من أجل إيجاد مستقبل أكثر استدامة للطاقة من خلال طرح مبادرات تشمل عددا من المجالات من ضمنها التقنية والبحوث والابتكار“.

والناصر ضمن الوفد المرافق للعاهل السعودي الملك سلمان في زيارته للعاصمة الروسية.(REUTERS)