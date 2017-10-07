أرمينيا : استقبلنا الآلاف من اللاجئين السوريين

أرمينيا : استقبلنا الآلاف من اللاجئين السوريين

قال نائب وزير الخارجية الأرمني “آشوت هوفاكيميان” إن بلاده استقبلت الآلاف من اللاجئين السوريين.

ونقلت وسائل إعلام أرمينية، الخميس، عن هوفاكيميان قوله، في الجلسة الثامنة والستين للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن بلاده وفرت ملجأ لحوالي 22 ألف لاجئ، لتصبح ثالث دولة أوروبية في استقبال السوريين، على حد تعبيره.

وعبر المفوض السامي، فيليبو غراندي، عن امتنانه لاستقبال أرمينيا عدد كبير من اللاجئين السوريين.

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