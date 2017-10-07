ألمانيا : محاكمة سوري ” نصب أموالاً ” على سوريين بحجة تأمين شقق للإيجار لهم

بدأت محاكمة لاجئ سوري، يبلغ من العمر 36 عاماً، بتهمة الاحتيال على لاجئين سوريين، في مدينة بوخوم، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “فسيت دويتشه ألغيماينه تسايتونغ” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مكتب المدعي العام، اتهم الشاب أمام قاضي المحكمة، يوم الخميس، بخداع أربعة من اللاجئين، حيث وعدهم بشقة في شارع في كولشتراسه، في مدينة بوخوم، وقام بجمع عمولة لهذا الغرض.

وحصل الرجل على عدة مبالغ مادية، ففي بعض الأحيان حصل على 200 يورو، و 500 يورو، و 900 يورو، لكنه في الواقع لم يقم بتأمين أي شقة لأي من اللاجئين، بل قام بالاحتفاظ بالمال فقط.

وقالت الصحيفة إن هذه الحوادث وقعت في خريف عام 2015، عندما جاء عدد كبير من اللاجئين إلى ألمانيا، وأضافت أنه في بعض الأحيان، تم الاتفاق بين المتهم والضحية على تسليم مفتاح الشقة في المحطة الرئيسية، ولكن المتهم لم يظهر.

وأشارت الصحيفة إلى المتهم لديه سجل جنائي، إلا أنه رفض الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وقال إنه اقترض المال من اللاجئين الأولين، في حين لم يحصل من اللاجئ الثالث على أي مبلغ.

وفي الحالة الرابعة، فشل المتهم في تأمين الشقة، ولا يتحمل أي تقصير على حد تعبيره، لكن اللاجئين الأربعة كانت لهم وجهة نظر أخرى، ولهذا قاموا برفع دعوى ضده.

وسيتم استدعاء الشهود مرة أخرى في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل.

المصدر : WAZ