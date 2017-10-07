ألمانيا : مسنة تحدث فوضى في مطار دوسلدورف عبر ” إنذار خاطىء ” !

تسببت مسنة ألمانية، يوم الجمعة، في إصدار إنذار عن طريق الخطأ ما أدى إلى فوضى بمطار في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن المسنة المسافرة ضغطت بطريق الخطأ على زر طوارئ ما أدى إلى فتح أحد الأبواب وبالتالي إلى صدور الإنذار، في مطار دوسلدورف.

وعقب صدور الإنذار أغلقت المداخل وتم إخلاء أماكن بعينها داخل المطار.

وأضاف المتحدث قائلاً: “إلا أننا وجدنا السيدة التي تسببت في الإنذار بسلاسة نسبياً”.

وبعد ما يقرب من ساعة أعيد فتح جميع المنافذ مرة أخرى، إلا أن الركاب اضطروا مجدداً للمرور من منافذ التفتيش.