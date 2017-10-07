إنييستا يوقع على عقد ” مدى الحياة ” مع برشلونة

توصل نادي #برشلونة لاتفاق مع قائد فريق كرة القدم، #أندريس_إنييستا ، بشأن تجديد عقده مدى الحياة مع “البلوغرانا”.

ووقع إنييستا (33 عاماً) على العقد اليوم الجمعة، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً لاحقاً مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو من ملعب كامب نو.

وبهذا الشكل يضع إنييستا نهاية للجدل الذي كان أثير حول مستقبله مع نادي عمره، خاصة وأن عقده الأخير كان سينتهي في يونيو (حزيران) المقبل.