استطلاع يكشف نسبة الألمان المؤيدين لوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا

استطلاع يكشف نسبة الألمان المؤيدين لوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا

أبدى 56% من الألمان في استطلاع جديد نشر الجمعة، تأييدهم لمطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، بينما عارض ذلك 28% فقط من الذين شملهم الاستطلاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية محور خلاف سياسي في ألمانيا منذ شهور، وستكون موضوعا محوريا لاجتماع قمة بين قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري للإعداد للمفاوضات حول تشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

ويطالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري باستقبال 200 ألف لاجئ كحد أقصى في ألمانيا سنويا، بينما تعارض ميركل بوضوح هذا المطلب، وكذلك حزبا الخضر والديمقراطي الحر.

وبحسب الاستطلاع، فإن 55% من ناخبي التحالف المسيحي يؤيدون وضع حد أقصى، بينما يعارض ذلك 36% منهم. وتأتي أكبر نسبة تأييد من أنصار حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، حيث بلغت 96%، بينما بلغت بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر 69%.

وأيد 54% من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين، وبلغت نسبة التأييد بين أنصار حزب “اليسار” نحو 50%.

وفي المقابل، عارضت غالبية أنصار حزب الخضر (60%) وضع حد أقصى للاجئين، بينما أيد ذلك 26% منهم. أجرى الاستطلاع معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 29 أيلول/سبتمبر حتى 2 تشرين أول/أكتوبر 2017 ألمانيا. (DPA-DW)