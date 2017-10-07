الحكم بالسجن 7 أشهر على لاعب ريـال مدريد السابق

أصدرت محكمة مقاطعة #مدريد حكماً بسجن لاعب #ريال_مدريد السابق، البرتغالي ريكاردو كارفاليو، سبعة أشهر، بسبب جرائم ضريبية تم ارتكابها بين عامي 2011 و2012، وتتعلق بحقوق تسويق صورته، وذلك بعد إبرام اتفاق بين النيابة العامة واللاعب الذي اعترف بما فعله.

كما تم تغريم كارفاليو بمبلغ 142 ألفاً و822 يورو، علماً بأن هيئة الدفاع عن الدولة كانت طالبت بحبس البرتغالي لمدة عام وتغريمه 300 ألف يورو.

وخلال الجلسة الشفهية، أقر دفاع كارفاليو بفعلته وأكد صحة ما قدمته النيابة العامة، وفقاً لما أعلنته هيئة الدرجة الثانية بمحكمة مقاطعة مدريد.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن كارفاليو سدد كامل المبلغ الذي تم التهرب منه من الضرائب (545 ألفا و981 يورو) كما اعترف بفعلته قبيل معرفته بالدعوى القضائية المرفوعة ضده.

يشار إلى أن كارفاليو لعب موسمين في صفوف ريال مدريد بين 2010 و2012، وهو حالياً يبلغ 39 عاماً، ويلعب بصفوف شنغهاي سيبغ الصيني. ( EFE )