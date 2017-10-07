الدولار ينخفض بفعل المخاوف بشأن كوريا الشمالية

انخفض الدولار يوم الجمعة بفعل تقرير عن أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ طويل المدى بدد المكاسب التي حققتها العملة الأمريكية في وقت سابق عقب تقرير أظهر ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة خلال سبتمبر أيلول.

وكان الدولار ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمام الين وإلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمام اليورو حيث ينظر إلى بيانات الأجور في تقرير سوق العمل لشهر سبتمبر أيلول كإشارة إلى احتمال تحسن مستوى التضخم في الولايات المتحدة.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 12 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة في سبتمبر أيلول بعد أن زاد 0.2 بالمئة في أغسطس آب. وجاءت الزيادات في الوقت الذي انخفض فيه عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 33 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ترك الإعصاران هارفي وإرما العمال المشردين دون عمل بشكل مؤقت وتسببا في تأجيل التوظيف.

وقفزت العملة الأمريكية إلى 113.43 ين، وهو أعلى مستوى منذ 14 يوليو تموز، قبل أن تهبط إلى 112.71 ين. وتراجع اليورو إلى 1.1670 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 أغسطس آب، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1.1726 دولار.

وعزز تحسن الأجور التوقعات المرتفعة أصلا بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في ديسمبر كانون الأول مع المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة العام القادم.(REUTERS)