السجن لـ ” سفاح القطط ” السعودي

قضت محكمة #سعودية بسجن شاب سنة كاملة، و تغريمه بمبلغ 20 ألف ريال، بعد أن نشر في أغسطس/آب الماضي مقاطع فيديو، يظهر فيها وهو يقتل عددا من #القطط في أحياء جدة بواسطة بندقية صيد.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، أمس الخميس، فقد رأت المحكمة الجزائية في جدة، أن ما قام به الشاب ينافي تعاليم وقيم الدين من الرفق بالحيوان ومخالفته نظام جرائم المعلوماتية.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الحكم الشرعي الذي صدر بحق الشاب، الذي عرف آنذاك في وسائل التواصل بـ “سفاح القطط”، استند على نظام جرائم المعلوماتية، بعد إدانته بما نسب إليه من قتل القطط، ومخالفته للنظام المذكور، بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، وذلك بتصوير عدة مقاطع مرئية تتضمن قيامه بقتل مجموعة من القطط، ونشر هذه المقاطع في شبكات التواصل الاجتماعي.