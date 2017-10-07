السعودية : رسالة مؤثرة من عائلة فقيرة تعفيها من فاتورة الكهرباء

انتشر على نحو واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، رسالة مؤثرة، من عائلة فقيرة لموظف شركة الكهرباء، في إحدى قرى محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، إن “موظف كهرباء تفاجأ عند قيامه بعمله الميداني، برسالة مؤلمة بجانب العداد، مضمونها: لا تفصل علينا، أبونا في المستشفى وبنسدد آخر الشهر، كما وجد ورقة بجوار العداد كتب عليها: نحن حريم في البيت، ووالدنا منوم في المستشفى، وعلينا 700 ريال فقط، وراح نسدد الفاتورة نهاية الشهر.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إن الموظف روى لزملائه ماشاهده لدى عودته للمؤسسة، فما كان من أحد الموظفين إلا أن تكفل بفاتورة هذه العائلة.

وأضافت الصحيفة أن أهالي منطقة جازان أبدوا تذمرهم من ارتفاع فواتير الكهرباء بالمنطقة، مقارنة بباقي مناطق المملكة، مناشدين شركة الكهرباء التدخل.