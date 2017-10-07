العثور على لعبة أطفال عمرها 5 آلاف عام في تركيا

العثور على لعبة أطفال عمرها 5 آلاف عام في تركيا

عثر فريق من علماء الآثار في #تركيا على ألعاب أطفال، يعود عمرها إلى العصر البرونزي، في مقبرة بولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد.

وتقع المقبرة، التي يبلغ عمرها 5 آلاف سنة، بمدينة سوغماتار التاريخية التي يقال إن النبي موسى كان يعيش فيها قبل خروج #اليهود من مصر.

وقال جلال أولوداغ، رئيس فريق التنقيب في موقع سوغماتار: “لقد فتحنا 45 مقبرة وعثرنا في إحداها على لعبة أطفال على شكل عربة حصان، وعلى لعبة خشخشة على شكل طير”.

وأوضح الخبراء أن اللعبتين مصنوعتان من الطين وتعودان إلى طفل أحد النبلاء المحليين.

وأكد أولوداغ أن أهمية الاكتشاف تكمن في أنه يظهر طبيعة الفن وفكرة الجمال ومفهوم لعب الأطفال في تلك الفترة.

وأضاف أن اللقية ستعرض في متحف الولاية، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تركيا. ( Anadolu )